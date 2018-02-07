Каталонец Карлес Пучдемон в Бельгии уже 100 дней

Сто дней назад в Бельгию бежал лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон. Бывший глава Женералитета Каталонии избежал депортации в Испанию, где его наверняка ждёт арест. У Пучдемона два адреса: рабочие заседания он проводит в брюссельской гостинице под названием, содержащим слово «президент», а живет в особняке, снятом для него за 4400 евро в месяц в близлежащем городке Ватерлоо. Это рядом с полем битвы, где потерпел поражение пытавшийся вернуться к власти во Франции Наполеон.

«Кто оплачивает проживание и деятельность Пучдемона в Бельгии?», - спросили мы его адвоката.

«Это секрет, - ответил Поль Бекаэрт. - Я получаю гонорары, так что это не проблема»

В Брюсселе Пучдемона повсюду сопровождает каталонский бизнесмен Хосеп Мария Матамала, которому и принадлежит президентский отель. Его также часто видят в компании фламандских сепаратистов - сторонников выхода из состава Бельгии говорящего по-голландски севера.

«Его хорошо встречают во Фландрии, особенно в националистической среде, - продолжал адвокат. - Для него это очень важная моральная поддержка.»

Присутствие в Бельгии Пучдемона может дестабилизировать федеральное правительство, в состав которого входит дружественная ему партия Новый фламандский альянс, и которое возглавляет франкоязычный валлон Шарль Мишель.

Журналист Барт Меезе спросил каталонского изгнанника, чей флаг ему ближе — Нидерландов или Бельгии - и какой язык. Пучдемон ответил, что знает по-голландски «спасибо» и «пожалуйста». Но общаться с иностранцами он предпочитает на английском.