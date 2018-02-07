Олимпийский стадион без колец

Первые в современной истории Олимпийские игры прошли на стадионе Панатинаикос в Афинах. Построенный из белого мрамора уникальный стадион, известный также как Панафинейский, в прошлом году посетили почти 224 тысячи человек.

Турист из Англии говорит: "Я взолнован, здесь можно почуствовать ход времени. Здесь все началось"

На территории комплекса проводится постоянная выставка, на которой представлены постеры и факелы олимпийских игр, начиная с 1896 года. Информация доступна на 11 языках.

Туристка из Мексики делится впечтлениями: "Можно узнать об истории Олимпийских игр. И я очень двилась, когда увидела постер и факел из Мексики.

Но на стадионе с 2011 год нет главного символа спортивного события — олимпийских колец. Они были демонтированы из соображений безопасности.

Глава Национального олимпийского комитета Греции Спирос Капралос говорит: "Все посиители спрашивают — а где же кольца? Очень жаль, но министерство культуры решило их убрать. Мы надеемся, что кольца вернутся на стадион, они принадлежат стадиону и истории Греции".

Из Афин передает корреспондент "Евроньюс" Яннис Ягиннис: "На Панафинейском стадионе власти Греции передают олимпи1ский огонь организационному комитету. Но с тех пор как со стадиона убрали кольца, только флаги на входе напоминают о том, что здесь в 1896 году возродилось олимпийское движение".