ОИ-2018: последняя надежда на CAS

Выездная панель CAS (Спортивного арбитражного суда) начала рассматривать в Пхёнчане дело 32 российских спортсменов, 28 из которых ранее были восстановлены в правах. Они подали апелляции на то, что Международный Олимпийский комитет отказался приглашать их на Игры-2018. По словам генерального секретаря CAS Матье Риба, россиянам будет гарантировано участие в Олимпиаде, если их апелляцию удовлетворят. Решение ожидается не раньше вечера четверга.

Президент МОК Томас Бах от комментировать это отказался, отметив лишь, что "решение должно приниматься на основании Олимпийской хартии" :

"Мы считаем, что наши аргументы убедительные. Но теперь процедура продолжается, и я не хочу строить домыслы, подождём результатов".

Сборная России на Олимпиаде в Пхёнчане выступать не сможет: в среду Исполком МОК поддержал принятое ранее решение об отстранении Олимпийского комитета РФ из-за нарушения антидопинговых правил.

Отдельные российские атлеты, получившие приглашение от МОК, прибывают в Пхёнчан и приступают к тренировкам. Они будут выступать под олимпийским флагом в статусе "спортсменов из России". Любая демонстрация национальной атрибутики им запрещена. Приглашения получили 169 атлетов, которых МОК счёл чистыми.