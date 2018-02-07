Тайвань трясет

Эти кадры были сняты в тайваньском магазине, в котором продаются мотоциклетные шлемы. Все товары полетели с полок на пол, когда началось мощное землетрясение. По последним данным, оно унесло жизни по меньшей мере шести человек. Более 250 пострадали. Еще около 70 числятся пропавшими без вести. Несколько зданий полностью или частично обрушились, в том числе 11-этажная гостиница, из которой ночью удалось эвакуировать более 100 человек. Серьезные повреждения получили несколько мостов.

Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано во вторник поздно вечером в 20 километрах от города Хуалянь. Очаг залегал на глубине девять с половиной километров. За основным толчком последовала серия афтершоков.