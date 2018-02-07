В космосе летает кабриолет

Эти картинки кажутся кадрами из фантастического фильма, но в космосе сейчас действительно летает красный кабриолет Tesla Roadster. SpaceX осуществила запуск самой мощной ракеты-носителя - Falcon Heavy. Компанию ее составил личный автомобиль Илона Маска. За рулем сидит манекен в скафандре. На приборной панели машины написано "Не паникуй", а из динамиков звучит песня Дэвида Боуи Space Oddity.

Ракета была запущена со стартовой площадки на мысе Канаверал во Флориде. Посмотреть на это зрелище собрались тысячи человек. Момента X они были вынуждены ждать лишние три часа: из-за сильных ветров запуск пришлось отложить. Разработчики Falcon Heavy надеются, что их "детище" сможет достичь Марса.