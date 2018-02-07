Лучшие фрирайдеры собрались в Канаде
Российский горнолыжник Иван Малахов выиграл "золото" на этапе Freeride World Tour в Канаде. 38-летний спортсмен впервые поднялся на верхнюю ступень пьедестала на турнире мировой серии. Среди женщин лучший результат показала итальянка Арианна Трикоми. В зачете сноубордистов первыми стали американец Джонатан Пенфилд и японка Вакана Хама.
Как правило этот этап Freeride World Tour проходит в Японии, но из-за плохих погодных условий было принято решение провести соревнования в Канаде.