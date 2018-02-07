Маск запустил на Марс Tesla

Ярко-красная спортивная Tesla с манекеном за рулем и под звуки композиции Дэвида Боуи "Space Oddity" отправилась к Марсу на борту запущенной американской компанией SpaceX ракеты-носителя Falcon Heavу. Первый испытательный запуск ракеты был произведен с арендуемой компанией площадки Космического центра им. Джона Кеннеди на острове Мерритт.

Основатель SpaceX Илон Маск запуском остался доволен: "Я невероятно горжусь командой, которая работала над Falcon Heavу, создав без преувеличения самую мощную и самую тяжелую ракету из существующих на земле. Образ, которые крутился у меня в голове - это огромный взрыв на стартовой площадке и ракета, разваливающаяся на части".

Falcon Heavy - задумана как ракета-носитель частично многоразового использования: через 8 минут 12 секунд после старта два боковых ускорителя ракеты совершили посадку на мысе Канаверал. При этом центральный разгонный блок Falcon Heavy разбился во время посадки. По мнению Либби Джексон, руководителя одного из департаментов Британского космического агентства, "повторное использование ракетных ускорителей - область, в которой лидирует SpaceX, и ключевой момент здесь - снижение стоимости запуска, что сделает его более экологичным. Вид двух ускорителей,

приземляющихся бок о бок, привел меня в восторг! На мой взгляд, именно так будет развиваться покорение космоса".

Проект ракеты-носителя был анонсирован Илоном Маском в 2011 году на пресс-конференции в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне. Falcon Heavy разработана для пилотируемых полетов и межпланетных миссий: на Луну, Марс и Плутон.