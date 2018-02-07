"Экономика ЕС начала расти!"

"Европейская экономика начала расти, - с удовлетворением констатировал Пьер Московиси. Комиссар ЕС по вопросам экономики и финансов сообщил, что год начался такими темпами роста, каких в зоне евро с начала финансового кризиса не было, безработица и дефицит продолжают снижаться, а инвестиции растут.

"Прогноз роста на 2018 год таким образом улучшен до 2,3% как в еврозоне, так и по Евросоюзу в целом; надо отметить, что разрыва тут между зоной евро и остальной частью ЕС нет", - сказал еврокомиссар.

Но несмотря на оптимистичные прогнозы, Еврокомиссия также ожидает давления со стороны рынка труда, зарплат и инфляции. Московиси предостерегает, что есть также и внешние риски:

"Это возможные последствия протекционистской политики США и "брексита", которые невозможно предугадать, а также политическая нестабильность и геополитическая напряжённость".

Переговоры об условиях "брексита" ещё продолжаются, и прогнозы на будущий год были основаны на предположении о сохранении статуса-кво в торговых отношениях между ЕС и Великобританией. А вот для Соединённого королевства прогнозируется замедление экономического роста с 1,8% в 2017 году до 1,4 в 2018 и до 1,1% в 2019 году.