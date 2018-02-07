Очереди за водой в Кейптауне

Жители Кейптауна вынуждены с ночи занимать очередь у водокачки, чтобы обеспечить свои семьи питьевой водой. Второй по численности город Южной Африки переживает в настоящее время серьезные перебои с водой из-за засухи. Есть большая вероятность, что 11 мая городские водопроводы могут остаться совсем без воды. В ожидании этого дня власти призывают людей экономить воду и делать запасы.

Житель Кейптауна в очереди за водой: "Думаю, что скоро мы все поймем, что вода ценнее нефти. Я не хочу заниматься критиканством, но все-таки начать готовиться к этому нужно было уже давным давно".

Кроме засухи на потребление воды сильно повлиял рост населения Кейптауна, который привлекает трудовых мигрантов со всей страны.

В городе введена суточная норма потребления воды – 25 литров на человека.