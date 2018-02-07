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Франция

Макрон: Корсика будет упомянута в конституции

В ходе двухдневного визита на Корсику президент Франции отверг основные требования правящих здесь националистов, пообещав им лишь упомянуть ее в конституции

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Макрон: Корсика будет упомянута в конституции

Макрон: Корсика будет упомянута в конституции
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"Упущенной возможностью" назвал визит президента Франции на Корсику глава местной администрации Жиль Симеони, тем не менее, по его словам, корсиканские националисты "остаются открытыми для диалога".

Макрон прибыл сюда с двухдневным визитом, чтобы представить свое видение будущего острова. Выступая в среду втором по величине городе Бастия, Макрон отказался рассматривать два главных требования националистов - признание корсиканского языка вторым государственным и создание статуса резидента Корсики (что предоставляет приоритетные права при устройстве на работу и покупке недвижимости).

"Хочу официально заявить сегодня, что выступаю за то, чтобы Корсика упоминалась в Конституции, - заявил президент в частности. - Подобные положения будут внесены в проект поправок к основному закону и представлены в парламенте весной".

Этот шаг, по мнению Макрона, будет способствовать признанию специфики Корсики, но подчеркнет, что она является неотъемлемой частью республики.

В свою очередь председатель местного парламента Жан-Ги Таламони назвал эту среду "печальным днем", поскольку данные президентом ответы на вопросы националистов "повергли его в уныние".

Ранее днем представители правящего большинства Корсики в полном составе бойкотировали обед, на который был приглашен президент республики.

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