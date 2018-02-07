В Пхёнчхан приедет сестра лидера КНДР

Младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон — посетит на этой неделе Южную Корею в составе официальной делегации на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Это первый визит представителя правящей северокорейской династии в Южную Корею. По мнению наблюдателей, в отношениях между Сеулом и Пхеньяном наметилось потепление.

Ким Ё Чжон занимает пост заместителя начальника Отдела агитации и пропаганды в Центральном комитете Трудовой партии Кореи. Делегацию из 22 высокопоставленных лиц возглавит 90-летний председатель президиума Верховного народного собрания (парламента) Ким Ён Нам. Члены делегации будут находится в Южной Корее с 9 по 11 февраля.

В начале года по итогам нескольких раундов консультаций в пограничном пункте Пханмунджом были достигнуты договоренности, предусматривающие отправку делегации спортсменов, чиновников и артистов из КНДР на Олимпиаду в Пхёнчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля.