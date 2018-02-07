Коалиционное соглашение подписано, осталось его одобрить

Подписанное в среду коалиционное соглашение "создает основу для стабильного правительства, в котором нуждается наша страна и которого ждут от нас мировые партнеры", - подвела итог завершившихся успехом переговоров канцлер Германии. На пресс-конференции в Берлине Ангела Меркель выразила надежду, что Германия - экономический локомотив Евросоюза - снова обретет динамику после четырехмесячного политического кризиса. Решающий раунд переговоров с участием консерваторов ХДС/ХСС и СДПГ длился почти сутки.

"Мы провели последние дни в интенсивных переговорах, - заявила в частности Меркель, - но нам удалось достичь соглашения, хотя иногда это давалось нелегко как нам, так и нашим партнерам. Тем не менее, должна сказать, что игра стоила свеч".

170-страничное коалиционное соглашение уже обнародовано: три ведущие политические силы согласовали основные положения программы будущего правительства и распределили министерские портфели.

"Европа сейчас обретает второе дыхание и я убежден, что благодаря достигнутому соглашению мы справимся с ситуацией. Более того, мы сможем придать новую динамику самой Германии, а также укрепить сплоченность в нашем обществе, которому все больше угрожает дезинтеграция", - заявил в свою очередь Мартин Шульц.

При этом говорить о создании в Германии правительства еще рано: документ должны утвердить на съездах все три партии. Меркель сообщила, что съезд ее партии должен состояться в конце февраля.

Аналитики отмечают, что Ангеле Меркель удалось остаться в кресле канцлера ценой значительных уступок и ее позиции отныне ослаблены. Так, министерство финансов, которое 8 лет я было вотчиной христианских демократов, а именно Вольфганга Шойбле, ушло к СДПГ. Его возглавит бургомистр Гамбурга Олаф Шольц. Кроме того, за социал-демократами будут закреплены еще 4 ведомства - Минтруд, Минюст, министерство по делам семьи, а также министерство экологии.

Что касается социал-демократов, то они оставят за собой Министерство иностранных дел. Руководить внешней политикой, как ожидается, будет Мартин Шульц. По сообщениям СМИ, ради этого он оставит должность председателя СДПГ.

Меркель займет пост канцлера уже в четвертый раз. Должность главы Минобороны сохранит за собой консерватор Урсула фон дер Ляйен, а Минэкономики возглавит один из ближайших соратников Меркель - Петер Альтмайер.