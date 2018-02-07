Нет сыра - купи козу!

В ответ на западные санкции в отношении России Кремль ввёл запрет на импорт продовольствия из большинства западных стран. Одним из последствий запрета стала политика импортозамещения: аналоги известных продуктов производятся на территории РФ.

Среди исчезнувших с полок магазинов товаров - французские сыры. Уральские предприниматели рассудили просто: раз в страну нельзя ввозить сыр, в том числе и козий, на импорт самих коз запрета никто не вводил. Чем они воспользовались. В южноуральский город Верхняя Пышма, в Свердловской области, французские козы приехали, проведя в пути 10 дней.

Всё началось в ноябре 2016 года. На молочно-товарную ферму в Верхнюю Пышму привезли стадо из 1000 коз. Ферма входит в состав сельхозкомпании «УГМК-Агро». Полтора года спустя, благодаря созданным здесь отличным условиям проживания, а также усилиям местных животноводов, число коз почти удвоилось: сегодня на ферме их больше 1800.

Весь процесс производства молока и сыров тщательно контролируется. Теперь на полки местных магазинов регулярно поступают "французский" камамбер и "бюш" (козий сыр).

Решил попробовать сыры от УГМК Агро! Une publication partagée par Константин Гладких (@konstantingladkikh85) le 10 Déc. 2017 à 8 :52 PST

Какое же влияние оказали санкции и анти-санкции на экономику России? Говорит доцент-экономист Олег Шибанов:

"Ситуация стала благоприятнее для производителя, но ухудшилась с точки зрения потребителя. Цены выросли. Но думаю, в долгосрочной перспективе, эффект для российской экономики всё же позитивный."

Сегодня, объём производства «УГМК-Агро» - 600 кг сыра в день. Но задача - производить значительно больше. Предприниматели уверены, что даже если санкции отменят и сыры из Франции вернутся на российский рынок, производство в Верхней Пышме останется рентабельным.