Бездомные страдают от холода

Для кого-то зимняя сказка, а для кого-то настоящее испытание. Снегопады и минусовая температура стали еще одной напастью для французских бездомных. Власти вынуждены принимать срочные меры. В центрах для бездомных в восьми департаментах региона Иль-де-Франс за последние дни были созданы более шестисот новых мест. Но и этого недостаточно.

72-летний Патрик живет в ночлежке уже год. Раньше он работал уборщиком, у него была служебная квартира. Но, уйдя на пенсию, Патрик лишился жилья.

"Когда вы выходите из автомобиля или встаете со скамейки, то ощущаете только холод. Хорошо, что у меня есть машина. А вот тем, кто спит на улице, пусть даже и в спальных мешках, не позавидуешь".

Два дня назад назад в Иль-де-Франс был запущен план "Большие холода". Мэрии нескольких парижских округов открыли свои двери бездомным на время морозов.

"Конечно, снегопады вызывают у нас большое беспокойство. На улице живет очень много людей. Мы должны предоставить им места в приютах. Ситуация опасная. Эти люди могут умереть", - говорит мэр Парижа Анн Идальго.

По прогнозам, во французской столице столбик термометра будет опускаться ниже нуля в ночные часы по меньшей мере до субботы.