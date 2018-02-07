Хорошая весть из Германии

Партнёры Германии по Евросоюзу вздохнули с облегчением: в течении долгих месяцев они следили за безуспешными коалиционными переговорами ведущих немецких партий, и вот наконец достигнут настоящий прогресс - консерваторы и социал-демократы договорились.

Это хорошая весть не только для Германии, но и для всей Европы.

Одним из первых откликнулся еврокомиссар по вопросам экономики Пьер Московиси:

"Это хорошая весть не только для Германии, но и для всей Европы. Ведь если в Берлине будет стабильное, крепкое, амбициозное, проевропейское правительство, это позволит нам вместе думать о будущем Европы и принимать решения".

Глава фракции консерваторов Европарламента, зампред баварского Христианско-социального союза (партнёра христианских демократов Ангелы Меркель) прокомментировал некоторые пункты соглашения так:

"Усилить ЕС означает найти решение проблемы миграции. Это значит также, что мы должны стабилизировать нашу валюту в долгосрочной перспективе - теперь мы переживаем период стабильности и рост составляет 2,5%. Но есть и третий элемент, который очень важен: мы не должны забывать о Путине, об Эрдогане, о нестабильности в Америке, мы должны укрепить внешнюю и оборонную политику Евросоюза. Это те области, в которых предстоит ещё много работы, и вот теперь есть чёткое коалиционное соглашение об этом".

В СМИ просочилась и другая информация о коалиционном договоре, согласно которой первая его глава посвящена не внутренней, а внешней политике ФРГ в Евросоюзе и на мировой арене. Среди приоритетов - содействие урегулированию украинского кризиса, а возможная отмена санкций ЕС против России увязывается с выполнением Минских соглашений.