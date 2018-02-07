Мечтатель Илон Маск

Имя руководителя SpaceX Илона Маска в последние месяца все чаще мелькает в СМИ. Его карьерный путь – настоящий феномен. 46-летний Маск – член так называемой "мафии PayPal", которая объединяет основателей и бывших сотрудников компании, сегодня занимающих ключевые посты в других корпорациях. В 1999 Маск основал онлайн-банк X.com, который потом был переименован в PayPal. В 2002 eBay купила эту компанию за полтора миллиарда долларов.

В том же году начинается история Space Exploration Technologies - сокращенно SpaceX. 6 февраля эта компания запустила в космос самую мощную ракету-носитель Falcon Heavy.

В 2004 Маск становится сооснователем Tesla Motors – корпорации, которая сегодня считается одним из крупнейших производителей электрокаров. В 2006 компания представила свое первое детище – автомобиль Roadster.

Маска называют мечтателем, но он уже много раз доказывал, что умеет претворять свои мечты в жизнь. Сейчас его цель – построить колонии на Марсе. И именно эта планета – пункт назначения ракеты Falcon Heavy, компанию которой в космосе составил красный кабриолет Tesla. По словам Маска, этот запуск кому-то может показаться глупым и смешным, но сам основатель SpaceX уверен, что эти глупости очень важны.

С успешным запуском Falcon Heavy Маска поздравил президент США Дональд Трамп. А за день до этого конкурент Маска Джефф Безос, основатель Amazon и частной космической компании Blue Origin, пожелал руководителю SpaceX удачи и выразил надежду, что запуск пройдет в штатном режиме.