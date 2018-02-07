Пожизненные сроки путчистам

Турецкий суд приговорил к пожизненному заключению 64 человека по обвинению в участии в попытке государственного переворота в 2016 году. Всего перед судом предстали 164 преподавателя и курсанта Турецкой военной академии. В отношении 100 человек суд вынес оправдательные приговоры.
15 июля 2016 года группа солдат и офицеров из Вооруженных Сил Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре; погибли 250 человек, более 2 тысяч получили ранения. В подготовке путча Анкара обвинила исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США, и потребовала его экстрадиции.