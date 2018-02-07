Трансгендер - муза школы самбы

Камилла Карвальо - первая женщина-трансгендер, которая возглавит на карнавале в Рио шествие одной из школ самбы. Вагнер Карвальо – так при рождении назвали Камиллу - впервые принял участие в параде, когда ему было 14 лет. Впереди его ждали четыре пластические операции и долгий путь принятия себя.

"Проблемы поджидают трансгендеров повсюду. Когда я иду в булочную, люди приходят поглядеть на меня. Посетители ночных клубов не привыкли к таким, как я. Все, что кажется им иным, вызывает у них сопротивление", - рассказывает Камилла.

Представители ЛГБТ-сообщества в Бразилии регулярно подвергаются насилию. Только за прошлый год в стране были убиты более 170 трансгендеров. И в этих условиях Камилла надеется, что карнавал поможет людям стать терпимее друг к другу.