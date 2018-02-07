Oxfam: Африн на грани гуманитарного кризиса

Жители сирийского района Африн нуждаются в гуманитарной помощи. Тревогу бьёт международная благотворительная организация Oxfam.

По данным волонтёров организации, которые работают в Африне, жертвами боевых действий между турецкой армией и протурецкими формирования, с одной стороны, и курдским ополчением, с другой, уже стали более 140 мирных жителей, более 300 получили ранения.

Под огонь попадают и люди, бежавшие в относительно безопасный до недавнего времени Африн из других районов охваченной гражданской войной Сирии. Камаль Халил, житель лагеря для перемещенных лиц: "Три снаряда прилетели в наш лагерь со стороны РПК. Здесь находятся только мирные жители, которые не участвуют в войне".

По данным Oxfam, после начала турецкого вторжения в Африн из своих домов бежали 5 тысяч человек. Жителям района не хватает еды, питьевой воды и лекарств. При этом практически все пути сообщения Африна с внешним миром заблокированы, что затрудняет доставку гуманитарной помощи. По некоторым данным, курдские ополченцы взимают с мирных жителей плату за право на выезд из района.