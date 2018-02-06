Восточная Гута вновь под ударом

По меньшей мере 47 человек погибли в результате бомбардировки в Восточной Гуте. Такие данные приводит Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Днем ранее жертвами обстрела в том же районе стали около 30 человек.

Ситуация в Восточной Гуте и в Идлибе вызывает особое беспокойство членов Независимой международной комиссии ООН. Она получила несколько сообщений о том, что бомбы, которые были сброшены над этими районами, могли содержать хлор. Сейчас ведется расследование.

ООН потребовала прекратить боевые действия в Сирии хотя бы на месяц, чтобы сотрудники организации могли доставить в эту страну гуманитарный груз и эвакуировать больных и раненых.

"Тысячи людей были вынуждены бежать в другие районы Сирии. Они крайне уязвимы. Они постоянно подвергаются нападениям, бомбардировкам. Всё, хватит! Сейчас необходима гуманитарная пауза. Нам нужны определенные условия, чтобы мы могли выполнять свою работу", - заявил пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Дженс Лаерке.

В заявлении международной комиссии говорится, что в последние два дня бомбардировки в Восточной Гуте и Идлибе стали еще ожесточеннее. А несколько недель назад Турция начала военную операцию в Африне, после чего ситуация в Сирии обострилась еще больше.