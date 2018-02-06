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США

Виноват стрелочник?

Столкновение поездов в Южной Каролине произошло из-за неправильно переведенной стрелки.

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Виноват стрелочник?

Виноват стрелочник?
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REUTERS/Randall Hill
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Причиной воскресного столкновения пассажирского и товарного поездов в Южной Каролине стала неправильно переведённая стрелка. К такому выводу пришёл Национальный совет по безопасности на транспорте (НСБТ).

Жертвами железнодорожной катастрофы стали два человека, более 100 получили ранения. Два поезда столкнулись лоб в лоб.

Роберт Самуолт, председатель НСБТ: "Как мы обнаружили вчера, стрелка была переведена в направлении бокового пути. Она была буквально заблокирована в этом положении при помощи замка".

Причина, по которой стрелочный перевод был неправильно установлен, пока не известна.

Комиссия по расследованию катастрофы также установила, что сигнализационная система на путях, предупреждающая о потенциальной опасности, была отключена из-за профилактических работ.