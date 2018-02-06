Виноват стрелочник?

Причиной воскресного столкновения пассажирского и товарного поездов в Южной Каролине стала неправильно переведённая стрелка. К такому выводу пришёл Национальный совет по безопасности на транспорте (НСБТ).
Жертвами железнодорожной катастрофы стали два человека, более 100 получили ранения. Два поезда столкнулись лоб в лоб.
Роберт Самуолт, председатель НСБТ: "Как мы обнаружили вчера, стрелка была переведена в направлении бокового пути. Она была буквально заблокирована в этом положении при помощи замка".
Причина, по которой стрелочный перевод был неправильно установлен, пока не известна.
Комиссия по расследованию катастрофы также установила, что сигнализационная система на путях, предупреждающая о потенциальной опасности, была отключена из-за профилактических работ.