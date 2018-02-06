Абдеслам не хочет в суд

Салах Абдеслам, главный обвиняемый по делу о терактах в Париже в 2015 году, отказался присутствовать на своем процессе в Брюсселе. В Бельгии Абдеслама судят за участие в перестрелке с полицией при попытке задержания в марте 2016-го года. Мужчину обвиняют в покушении на жизнь стражей порядка. За этот эпизод прокурор требует наказания в виде двадцати лет тюрьмы.

В понедельник Абдеслама доставили в Брюссель из французской тюрьмы на первое судебное заседание. В ходе слушаний подсудимый отказался отвечать на вопросы по существу.

Следующее заседание должно состояться восьмого февраля. В суде отмечают, что Абдеслам имеет право на него не явиться. 28-летний Салах Абдеслам по версии обвинения играл ключевую роль в подготовке терактов в Париже в ноябре 2015 года. От рук джихадистов тогда погибли 130 человек.