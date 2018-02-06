"Сирийцам рано возвращаться на родину"

Шесть международных гуманитарных организаций, занимающихся проблемой беженцев (Норвежский совет по беженцам, Спасем детей, Action contre la faim, CARE International, Датский совет по беженцам и Международный комитет спасения), опубликовали в понедельник доклад, утверждающий, что возвращение сирийских беженцев на родину пока является преждевременным.

По словам авторов доклада, Сирия остается опасной страной из-за продолжающихся боевых действий, а разрушенная инфраструктура страны не способна обеспечить людям достойные условия проживания.

Адресатом доклада являются правительства и СМИ стран, в которых усилились призывы отправить проживающих у них беженцев на родину. "Сотням тысяч беженцев в 2018 году угрожает возвращение в Сирию, несмотря на продолжающиеся бомбардировки, обстрелы, насилие и угрозы для жизни мирного населения", - говорится в документе.