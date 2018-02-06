Лондон чествует суфражисток

Дань уважения суфражисткам - "героическим активисткам", добившимся для женщин равного с мужчинами права голоса, отдала во вторник премьер-министр Великобритании. Выступая в честь 100-летия принятия первой версии Акта о народном представительстве, Тереза Мэй заявила:

"Сегодня мы празднуем значительные и необратимые шаги к созданию истинной всеобщей демократии и началу публичных дебатов с участием всех членов общества... В Вестминстере, где когда-то суфражистки приковывали себя цепями к статуям и прятались в ночь переписи населения, сегодня лидеры Палаты общин и Палаты лордов - женщины!"

Премьер-министр пообещала разработать план мер по борьбе с любыми видами запугивания и давления не только на женщин, принимающих участие в политическом процессе, но и на представителей других меньшинств - этнических или сексуальных.

В честь столетия Акта о народном представительстве на Трафальгарской площади Лондона появились фотографии Эммелин Панкхёрст и её последовательниц в полный рост. Памятник еще одной известной суфражистке Миллисент Фоссет будет установлен весной перед Вестминстерским дворцом.

Методы гражданского неповиновения, которые применяли суфражистки, чтобы добиться равного с мужчинами избирательного права, привели многих из них в тюрьму, и сегодня - как среди консерваторов, так и среди лейбористов - раздаются голоса в пользу их полной реабилитации. Глава МВД Эмбер Радд заявила, что понимает подобные требования, но что вопрос о реабилитации наиболее радикальных деяний суфражисток "остается сложным".