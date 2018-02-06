Лейся, итальянская песня Сан-Ремо

Лейся, la canzone italiana. В городке Сан-Ремо стартует одноимённый фестиваль, но в этот – 68-ой по счёту раз – в несколько ином формате.

Музыкальный смотр пройдёт, как и прежде с 1977 года, - в театре «Аристон», на сцене которого зажглись такие звёзды, как Адриано Челентано, Аль Бано, Доменико Модуньо или Андреа Бочелли.

Однако некоторые правила вокального конкурса претерпели изменения. Кроме того, организаторы решили сделать нынешний фестиваль поистине итальянским, пригласив на него звёзд исключительно отечественного разлива.

«68-е издание – издание итальянской песни. Так было всегда, но мы лишь выносили это в субтитры, забывая о сути. Именно это нужно вернуть», - сказал Клаудио Бальони, арт-директор фестиваля.

Известно, что один зарубежный гость всё же посетит мероприятие. Правда, Стинга, который продает собственное вино с выращенных в Тоскане виноградников, в Италии давно считают своим. Помимо него Сан-Ремо своим присутствием украсят Джанни Моранди, Джанна Наннини, Нек, Джорджа и Мина, которая больше 20 лет не появлялась на сцене.

Имя победителя, который отправится покорять «Евровидение», объявят в день закрытия фестиваля в субботу.