Тело майора Филипова возвращено в Россию

В России отдают дань памяти погибшему в Сирии летчику Роману Филипову. Его штурмовик Су-25 был сбит ракетой ПЗРК в сирийской провинции Идлиб 3 февраля. Фотография майора Филиппова появилась у памятника "Они сражались за родину" у здания министерства обороны России.

После того, как самолет майора Филиппова был сбит с земли, он смог катапультироваться и приземлился в районе подконтрольном боевикам группировки "Джебхат ан-Нусра". Сначала он отстреливался из табельного оружия, а когда боевики подошли ближе, подорвал себя гранатой.

Позже тело летчика было обнаружено. Оно уже возвращено в Россию, сообщили в Минобороны. Пилот будет похоронен в Воронеже 8 февраля.

Министр обороны Сергей Шойгу представил Романа Филипова к званию Героя России посмертно. А в соцсетях распространился хэштег "ЭтоВамЗаПацанов" – такими были последние слова летчика.