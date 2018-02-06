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Россия

Выборы-2018: восемь кандидатов в президенты

6 февраля удостоверение кандидата получил Владимир Путин. Ранее кандидатами были признаны Павел Грудинин и Владимир Жириновский.

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Выборы-2018: восемь кандидатов в президенты

Выборы-2018: восемь кандидатов в президенты
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Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на пост президента России. Удостоверение кандидата было выдано его доверенному лицу Сергею Кабышеву. Так как Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца, для регистрации его штаб направил в ЦИК 315 тыс. подписей избирателей.

Кроме Путина подписи избирателей в ЦИК передали Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов ("Партия роста") и Григорий Явлинский ("Яблоко"). Все они успешно прошли проверку подписей и должны получить кандидатские удостоверения 7 и 8 февраля.

Два кандидата от парламентских партий – Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ – по закону освобождены от сбора подписей и уже зарегистрированы.