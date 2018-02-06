Российские хоккеисты прибыли в предолимпийский Сеул

Распеванием «Катюши» и скандированием «Верим в победу!» болельщики приветствовали олимпийскую хоккейную сборную России, прибывшую в Южную Корею. В столичном аэропорту Инчхон собралось около 200 встречающих с российским триколором в руках.
Прямиком из Сеула хоккеисты отправились на сбор в город Анян для подготовки к товарищеской встрече с командой хозяйки Игр.
На групповом этапе Олимпиады россияне скрестят клюшки со своими извечными соперниками - американцами.
Впервые за последние 20 лет НХЛ отказалась приостанавливать регулярный чемпионат ради Игр и пускать на них своих звёзд. Их место в сборной заняли спортсмены КХЛ. Что только добавляет интриги предстоящим матчам, к которым, по мнению экспертов, россияне вышли на самый пик формы.
По данным последних опросов, за ходом олимпийских хоккейных баталий планирует следить каждый четвертый россиянин.