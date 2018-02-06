Война меморандумов в Вашингтоне

Конгрессмены-демократы, состоящие в комитете Палаты представителей по делам разведки, одобрили публикацию секретного меморандума, подготовленного экспертами их партии. В нем оспариваются ряд выводов, которые касаются незаконности действий ФБР в отношении сотрудника предвыборного штаба Дональда Трампа Картера Пейджа.

Это ответ на публикацию документа, уже получившего называние "меморандум Нуньеса" по имени главы комитета республиканца Девина Нуньеса.

По словам конгрессмен-демократ Адам Шифф, "мы хотим быть уверенными в том, что Белый Дом не будет редактировать наш меморандум, подобное вмешательство предмет нашей озабоченности. Ситуация, в которой одни имеют возможность публиковать документы, содержащие ложные сведения, отказывая при этом в публикации ответа, подготовленного конгрессменами-демократами, нетерпима для многих".

Теперь у Трампа есть пять дней, чтобы решить, блокировать ли эту публикацию или нет.

Но его реакция уже известна: он назвал своего политического оппонента - цитата "карликом, стремящимся в высшие сферы, одним из главных лжецов вашингтонского истеблишмента, в одной компании с Коми, занимающийся нелегальными делишками в обход коллег законодателей" - конец цитаты.