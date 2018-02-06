Биржи и рынки: эффект домино

Европейские и азиатские биржи упали вслед за американскими. Это произошло после того, как в конце прошлой недели американские биржевые показатели показали негативную динамику — в пятницу индексы США поставили рекорд падения - первый за все время президентства Трампа.

Dow Jones потерял почти 700 пунктов. В понедельник фондовые индексы США вновь снижались. Инвесторы ждут ужесточения монетарной политики Центробанков ведущих стран мира. Предполагается, что будут повышены учетные ставки.

По словам этого эксперта, "рынки росли довольно долго, поэтому сейчас мы наблюдаем вектор коррекции, это было ожидаемо, и я не вижу особых причин для беспокойства, по крайней мере, пока Трамп находится на посту президента".

По мнению наблюдателей, рынкам акций и облигаций потребуется некоторое время для того, чтобы стабилизироваться и приспособиться к новым экономическим условиям.