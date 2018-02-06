Коалиция: свет в конце туннеля?

Партийный блок канцлера Германии Ангелы Меркель и ее партнеры по переговорам о создании правительственной коалиции, социал-демократы, планируют представить во вторник соглашение по формированию кабинета министров.

Коалиционные переговоры должны были завершиться в воскресенье.

Дискуссии касались в основном форматов и длительности трудовых договоров, которые составляют предприниматели, а также системы здравоохранения и разницы в последующей оплате лечения государственными больничными кассами и частными страховыми компаниями. Определена и сумма возможных ассигнований, которые потребуются для реализации этих требований - 45 млрд. евро.