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Германия

Коалиция: свет в конце туннеля?

Соглашение о формировании кабинета министров между партийным блоком канцлера Германии и СДПГ может быть подписано уже во вторник.

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Коалиция: свет в конце туннеля?

Коалиция: свет в конце туннеля?
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Партийный блок канцлера Германии Ангелы Меркель и ее партнеры по переговорам о создании правительственной коалиции, социал-демократы,  планируют представить во вторник соглашение по формированию кабинета министров.

Коалиционные переговоры должны были завершиться в воскресенье.

Дискуссии касались в основном форматов и длительности трудовых договоров, которые составляют предприниматели, а также системы здравоохранения и разницы в последующей оплате лечения государственными больничными кассами и частными страховыми компаниями. Определена и сумма возможных ассигнований, которые потребуются для реализации этих требований - 45 млрд. евро.