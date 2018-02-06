Мощное землетрясение на Тайване

Более ста человек были спасены из тайваньского отеля, частично обрушевшегося в результате землетрясения. Об этом сообщило местное информационное агентство со ссылкой на спасательные службы. Серьезные повреждения получили еще несколько зданий и два моста.

Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано в 20 километрах от города Хуалянь. Очаг залегал на глубине девять с половиной километров. За основным толчком последовала серия афтершоков. Трагедия произошла около полуночи по местному времени, когда многие люди уже спали. На данный момент сообщается по меньшей мере о двух погибших и более чем двухстах пострадавших.

В воскресенье на Тайване произошла серия землетрясений. В результате было парализовано все железнодорожное сообщение на острове.