Анджей Дуда подпишет закон о Холокосте

«Доброе имя Польши нужно защищать»... Вопреки протестам Израиля и США, закон, предусматривающий уголовную ответственность за обвинения поляков в причастности к Холокосту, будет подписан. Об этом во вторник заявил глава республики Анджей Дуда, отметив, что направит документ в Конституционный суд для проверки положений закона на соответствие конституции страны.

В своём выступлении Дуда в очередной раз подчеркнул, что Польша – жертва, а не соучастница преступлений нацистской Германии.

«Польши как государства в годы Холокоста не существовало. Польские институты не были частью немецкого репрессивного аппарата по уничтожению евреев. Польские институты не сотрудничали с немцами. Власти многих стран поддерживали нацистов. Во многих государствах нацистская Германия назначала марионеточные правительства. В Польше такого не было. Польша сражалась с Германией», - сказал он.

В свою очередь, в МИД еврейского государства подчеркнули, что «Польша и Израиль несут совместную ответственность за сохранение истории Холокоста», и выразили надежду на то, что стороны смогут договориться о внесении коррективов в законопроект.

Отношения между странами в последнее время заметно ухудшились. Масло в огонь подлил недавний отказ Варшавы принять у себя израильского министра образования Нафтали Беннета за его критику резонансного закона.