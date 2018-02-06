Играм в Пхёнчхане угрожает эпидемия

Зимние олимпийские игры в Пхёнчхане, открытие которых состоится в пятницу, столкнулись с неожиданной опасностью – вспышкой норовирусной инфекции.

Вирус, вызывающий гастроэнтерит, уже поразил как обслуживающий персонал, так и спортсменов. Из-за опасения дальнейшего распространения инфекции организаторы были вынуждены отстранить от работы около 1200 сотрудников службы безопасности Олимпиады.

Ситуацию прокомментировал Президент оргкомитета Олимпийских игр 2018 года Ли Хи Бом:

"Я хотел бы принести извинения. Наш центр по контролю над заболеваниями и другие компетентные органы сейчас разрабатывают контрмеры, о которых мы объявим в ближайшее время".

Кроме риска эпидемии, играм угрожают сильные морозы. Ночью температура опускается в Пхёнчхане до минус 21 градуса. Организаторы обещают обеспечить зрителей горячим питанием и одеялами.

Не исключают в оргкомитете и перенос соревнований в случае неблагоприятных погодных условий. Например, если сильный ветер сделает невозможными прыжки на лыжах с трамплина. Но решение об этом будет принимать Международный олимпийский комитет.