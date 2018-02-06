Индекс Dow Jones: передышка после обвала

После сильнейшего падения на Wall Street, похоже, наметился отскок назад.

С началом торгов в США во вторник кривая индекса Доу-Джонс демонстрировала серьезные колебания, перемещаясь из красной зоны в зеленую и обратно. Однако столь стремительного падения, как в минувшие дни, уже не наблюдается.

Тем не менее инвесторы в Европе и Азии с опаской наблюдают за волатильностью американского фондового рынка. Часть экспертов предостерегает о возможном ускорении негативной динамики, другие же утверждают, что речь идет о в целом ожидавшейся коррекции рынков на фоне непрерывного роста в течение последних месяцев.

Ситуация на Wall Street закономерным образом отразилась по другую сторону Атлантики. В Старом свете крупнейшие биржи во вторник просели в среднем на 1,5-2%. Что же касается Московской биржи, то она завершила торги во вторник падением на 1,39%.