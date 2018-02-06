Падение Dow Jones: куда утекает капитал?

На этой неделе в США были опубликованы данные, согласно которым в январе было создано 200 тысяч новых рабочих мест. То есть больше, чем прогнозировалось. А среднечасовая заработная плата выросла почти на 3%, что является лучшим показателем за последние 10 лет.

Так почему же падают биржевые индексы?

Дело в том, что в декабре инфляция в США оказалась выше прогнозов Федеральной резервной системы (ФРС). На этом фоне инвесторы опасаются, что ФРС повысит базовую ставку.

"Ускорение инфляции в США, которая долгое время находилась на низком уровне, на самом деле свидетельствует о том, что экономика развивается хорошо", - считает Франсуа Шоле, управляющий Montsegur Finance. В этой связи эксперты не исключают, что на предстоящем заседании ФРС в марте может быть объявлено о повышении базовой ставки до 1,5% или даже 1,75% годовых. Именно эти опасения и привели к нервозности инвесторов, которые предпочитают переводить свой капитал в так называемые "тихие гавани". Не случайно, в последние дни был отмечен заметный рост спроса на гособлигации США, а также золото.

"Исторически так сложилось, что если ФРС слишком резко повышает базовую ставку, то это оказывает негативное воздействие на фондовый рынок в США", - напоминает финансист Джеймс Макбрайд.

Отметим, что как раз в минувший понедельник сменился глава ФРС. Им стал Джером Пауэл. Возможно, это назначение и послужило причиной лихорадки на американских биржах.