Макрон: будущее Корсики - в лоне республики

С инаугурации площади имени Клода Эриньяка - убитого 20 лет назад префекта Корсики - начался визит на остров президента Франции. В присутствии вдовы убитого Доминик Эриньяк и двух его детей Эммануэль Макрон заявил, что "будущее Корсики - в лоне республики" и что убийству представителя государственной власти "нет ни оправдания, ни объяснения".

Обращаясь к присутствующим на церемонии, президент Франции заявил: "Благодаря вам удалось осуществить республиканское правосудие. Оно будет осуществляться и дальше - без потворства преступникам, без права на забвение и без амнистии".

Застреливший Клода Эриньякак Иван Колонна несколько лет скрывался от правосудия на острове. Сегодня он отбывает пожизненный срок в одной из тюрем на континенте.

Среди присутствовавших на церемонии 300 гостей были бывшие префекты Корсики, председатель Сената Франции Жерар Ларше, экс-глава МВД в момент убийства Эриньяка - Жан-Пьер Шевенман, чье присутствие вызвало недовольство местных националистов.

Что же касается Жиля Симеони - главы администрации Корсики, в прошлом адвоката убийцы префекта Эриньяка, он приглашение принял, тогда как его партнер по правящей коалиции и глава местного парламента Жан-Ги Таламони - отклонил.