Олимпиада расширяется

Тхэквондист Пита Тауфатофуа, который представлял королевство Тонга на Олимпиаде в Рио, очевидно, вошел во вкус и решил не пропускать и Зимние игры в Пхенчхане. Вскоре после соревнований в Бразилии спортсмен встал на лыжи, и вот спустя год он отправился в Южную Корею, чтобы поучаствовать в лыжных гонках.

Этот атлет запомнился многим зрителям Олимпиады в Рио. Тогда на церемонии открытия Тауфатофуа, облачившись в национальный костюм, нес флаг королевства. Но сами Игры сложились для спортсмена неудачно. Он проиграл в первой же схватке.

Пробиться на зимнюю Олимпиаду Тауфатофуа удалось с большим трудом. Пройти квалификацию он смог лишь с седьмой – последней – попытки.

"Я сказал себе: "Ухты! Это кажется невероятно сложным!" Я решил поучаствовать в лыжных гонках. Это был вызов для меня. А еще я хотел вдохновить людей, чтобы и они отважились на что-то сложное, что-то, что требует больших усилий.

Спортсмен франко-марокканского происхождения Самир Аззимани в преддверии этой Олимпиады тоже решил сменить дисциплину, правда, не так кардинально, как Тауфатофуа. На Играх в Ванкувере он участвовал в скоростном спуске на горных лыжах, а теперь в лыжных гонках.

"Я только что говорил по телефону с мамой. Она желает мне удачи и надеется, что меня ждет интересное путешествие. Она хочет, чтобы Игры уже поскорее закончились и чтобы я вернулся к своей обычной жизни. Вот такие сейчас матери, особенно марокканские. Мама, я люблю тебя!"

Аззимани – лишь один из двух представителей Марокко на Играх в Южной Корее. Найти подходящие условия для тренировок этому спортсмену было нелегко. Несколько месяцев он катался на роликовых лыжах в Сахаре, а потом в преддверии Олимпиады на пару недель отправился в Альпы.