Эли Сааб: "Я не верю в случайный успех!"

Икона стиля, один из основателей модной индустрии в арабском мире. Первый дизайнер с Ближнего Востока, получивший приглашение в Национальную палату моды Италии.

Член французского Синдиката Высокой моды, модельер, добившийся всего самостоятельно и одевающий самых красивых и известных женщин. Его звездный час пробил, когда Холли Берри вышла получать “Оскара” в бордовом платье от Elie Saab.

В списке постоянных клиенток Эли Сааба: Анджелина Джоли, Джессика Бил, Холли Берри, сестры Дакота и Эль Фаннинг, Марийон Котийяр, Элизабет Бэнкс и многие, многие другие….

Эли Сааб -гость программы “Глобальный диалог”.

ELIE

SAAB