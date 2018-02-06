Эли Сааб: "Я не верю в случайный успех!"

Икона стиля, один из основателей модной индустрии в арабском мире. Первый дизайнер с Ближнего Востока, получивший приглашение в Национальную палату моды Италии.

Член французского Синдиката Высокой моды, модельер, добившийся всего самостоятельно и одевающий самых красивых и известных женщин. Его звездный час пробил, когда Холли Берри вышла получать “Оскара” в бордовом платье от Elie Saab.

В списке постоянных клиенток Эли Сааба: Анджелина Джоли, Джессика Бил, Холли Берри, сестры Дакота и Эль Фаннинг, Марийон Котийяр, Элизабет Бэнкс и многие, многие другие….

Эли Сааб -гость программы “Глобальный диалог”.

Taking the wild out of the west with a modern tribute to the nomadic and picturesque Sonora region | The ELIE SAAB Pre-Fall 2018 collection available at boutiques starting June 2018 #WestboudDetour pic.twitter.com/GMW7c1lA90 — ELIE SAAB (@ElieSaabWorld) February 1, 2018

Далин Хассан, евроньюс: – Может ли мода помочь Западу и Ближнему Востоку понять друг друга?

Эли Сааб: – Начнем с того, что у моды нет границ, это универсальный язык, который понимают все. Это отдельный вид искусства, такой же как кино, и его язык – это язык красоты.

Далин Хассан, евроньюс: – Считаете ли вы себя крестным отцом диалога между Ближним Востоком и Западом?

Эли Сааб: – Конечно, то чем я занимаюсь, оказывает влияние на людей. В частности, на арабскую молодежь. Когда я делал свои первые шаги в международном модельном бизнесе, у меня была цель. Было непросто, но я рад, что многого добился сегодня в этой профессии. Теперь, поднявшись на Модный Олимп, моя миссия – помогать “наводить мосты” между Ближним Востоком и остальным миром. Я хочу, чтобы Ближний Восток сказал свое собственное слово на мировом подиуме. Я вижу, что молодые люди у нас талантливы, им просто нужно дать шанс.

Далин Хассан, евроньюс: – Я цитирую вас: “одного таланта недостаточно, чтобы стать дизайнером, необходимо много работать и иметь перед собой цель”. Считаете ли вы, что новое поколение думает также?

Эли Сааб: – Талант – условие необходимое, но недостаточное. Важно, как ты распорядишься этим талантом. Важно правильно расставить приоритеты. К сожалению, многие молодые люди после первых же успехов теряют голову.

Успех – это целый комплекс усилий и ограничений, это умение не расслабляться, а шаг за шагом двигаться к поставленной цели., чтобы добиться результата.

Далин Хассан, евроньюс: – Итак, это процесс постоянный?

Эли Сааб: – Именно. Это постоянная работа, я не верю в случайный успех.

Dripping in couture | ELIE SAAB Haute Couture Spring Summer 2018 #ParisEstUneFête pic.twitter.com/CxAq7NzDMr — ELIE SAAB (@ElieSaabWorld) February 4, 2018

Далин Хассан, евроньюс: – Когда вы начинали работать в Европе, вы столкнулись со множеством проблем. Сегодня Европа у ваших ног. Как это было?

Эли Сааб: – Это было непросто. Мой дебют на международной сцене не был праздником. Когда я переехал в Европу, обо мне никто еще не слышал. Я прибыл с Ближнего Востока, создавал коллекции.. Это было серьезное испытание для моего самолюбия и моих амбиций, когда я начинал в Риме в 1996 году. Я уже был очень известен в арабском мире, но в Европе мне пришлось начинать с нуля. Сегодня, оглядываясь в прошлое, я могу сказать, что открыл двери в этот мир многим молодым модельерам.

Далин Хассан, евроньюс: – Как Европа сегодня смотрит на молодое поколение арабов, особенно после недавнего кризиса с беженцами? Она рассматривает их сегодня как обузу, или как новый культурный ресурс?

Эли Сааб: – Большинство молодых арабов талантливы и работоспособны. Они могли бы многого добиться, где бы ни оказались. Если бы Европа уделяла больше внимания этому факту, то только бы выиграла. Многие из них полны креативных идей. Возможно сейчас мигранты и переживают трудный период. Но большинство из них готовы учиться и могут принести пользу.

Далин Хассан, евроньюс: – Как вам удается одновременно быть и модельером, и бизнесменом?

Эли Сааб: – С самого начала я делал ставку на коммерческий успех. Я не люблю дизайн только ради дизайна, а творчество только ради творчества. Я хочу, чтобы как можно больше женщин носили мои вещи. Знаете ли вы, что Elie Saab сегодня – очень крупное коммерческое предприятие. Я сомневаюсь, что оно оказалось бы на таких позициях, если бы я не управлял им как умелый менеджер.

Индустрия моды способна создать достаточно много рабочих мест. Для ближнего Востока это новое направление в бизнесе. Есть множество инвесторов, готовых вкладывать деньги в моду, не только на Ближнем Востоке, но и по всему миру.

Далин Хассан, евроньюс: – Мы знаем, как азиатские страны инвестируют в крупные европейские бренды, такие как Версаче или Валентино, они были куплены Катаром и Китаем. Как вы на это смотрите?

Эли Сааб: – Каждый дом моды – это прежде всего бизнес. Если мы будем смотреть на это иначе, нас ждет крах. Например, когда Катар в свое время крупно инвестировал в Валентино, бренд получил серьезное преимущество. Благодаря этой финансовой поддержке, Валентино смог уверенно развиваться, добиваться успеха и оказался там, где он сегодня находится.

Далин Хассан, евроньюс: – Как вам удается сохранять баланс между вашим видением художника и определенными культурными традициями?

Эли Сааб: – Я думаю, это в прошлом. Сегодня дизайн – это красота, понятная в любой культуре. Очень важно, чтобы дизайнер сохранял свой собственный стиль, оставался собой.

Я пришел в индустрию со своим собственным видением. Ты не можешь делать кутюрные коллекции и работать в этом бизнесе, если у тебя нет самобытного стиля. В моей работе лейтмотивом всегда был свет — свет, который я хотел подарить женщинам. Платье для меня — это не ткань, а искусство женственности.

Далин Хассан, евроньюс: – Как вы определите понятие “роскошь?”

Эли Сааб: – Роскошь это то, что недоступно,что нельзя купить за деньги. Мы не можем приобрести все, что захотим. Просто представьте себе что-то, о чем вы давно мечтали, но не могли купить, даже, если у вас есть средства.

Далин Хассан, евроньюс: – Каким бы вы хотели остаться в памяти людей?

Эли Сааб: – Если честно, я бы хотел, чтобы обо мне помнили. Я думаю, что воспоминания об ушедших живут гораздо дольше, чем при жизни.

Далин Хассан, евроньюс: – Спасибо. что уделили нам время.