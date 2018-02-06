Дагестан: кто похитил миллионы

Задержание высокопоставленных чиновников в Дагестане нельзя считать политическим кризисом в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, главе государства Владимиру Путину доложено о произошедшем.
В минувший понедельник по делу о мошенничестве были взяты под стражу и отправлены в Москву временно исполняющий обязанности председателя правительства Республики Дагестан Абдусамад Гамидов, временно исполняющие обязанности заместителей председателя правительства региона Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования республики Шахабас Шахов и иные лица. Вечером того же дня правительство было отправлено в отставку.
Вышеперечисленным фигурантам дела предъявлены обвинения в многомиллионных хищениях при реализации социальных программ. Ряд экспертов считают задержания в Дагестане началом декриминализации республики.