Бедуинскую школу превратили в руины

На Западном берегу Иордана, недалеко от Иерусалима, по распоряжению израильских властей разрушены два класса бедуинской начальной школы, финансируемой Европейским Союзом. Израиль утверждает, что эти строения возводились незаконно. У развалин школы собрались возмущенные родители и дети.

"Они не хотят, чтобы мы учились, - говорит девятилетний Осама Юнис, - Каждый раз, когда мы отстраиваем классные комнаты, они их разрушают. Мы строим, а они ломают."

Снос израильскими силами бедуинских классных комнат осудили представители палестинских властей. Они заявляют, что Израиль таким образом освобождает место для своего масштабного проекта по строительству еврейских поселений.