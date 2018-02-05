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Бедуинскую школу превратили в руины

Представители палестинских властей осудили снос израильскими силами бедуинских классных комнат.

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Бедуинскую школу превратили в руины

Бедуинскую школу превратили в руины
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На Западном берегу Иордана, недалеко от Иерусалима, по распоряжению израильских властей разрушены два класса бедуинской начальной школы, финансируемой Европейским Союзом. Израиль утверждает, что эти строения возводились незаконно. У развалин школы собрались возмущенные родители и дети.

"Они не хотят, чтобы мы учились, - говорит девятилетний Осама Юнис, - Каждый раз, когда мы отстраиваем классные комнаты, они их разрушают. Мы строим, а они ломают."

Снос израильскими силами бедуинских классных комнат осудили представители палестинских властей. Они заявляют, что Израиль таким образом освобождает место для своего масштабного проекта по строительству еврейских поселений. 

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