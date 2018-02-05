Рекордное падение Dow Jones

Промышленный индекс Dow Jones пережил в понедельник самое крупное падение за всю историю. По ходу торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже основной показатель промышленной активности США опускался более чем на полторы тысячи пунктов, а по итогам дня - на 1175 пунктов. В процентном отношении Dow Jones потерял 4.6 процента, что является максимальным падением с августа 2011 года. Со 2 февраля основной индекс потерял почти все позиции, завоеванные с начала этого года.

Падение проходило на фоне выступления президента США Дональда Трампа в штате Огайо, где он говорил об экономических успехах своей администрации. В конце декабря прошлого года Трамп сказал, что 2018 год будет очень успешным для американских компаний и фондового рынка.