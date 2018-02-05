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Топ-менеджер Samsung вышел из тюрьмы

Апелляционный суд Южной Кореи освободил из тюрьмы Ли Джэ Ёна, вдвое сократив ему срок заключения.

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Топ-менеджер Samsung вышел из тюрьмы

Топ-менеджер Samsung вышел из тюрьмы
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Высокий суд Сеула сократил срок заключения вице-президента и де-факто главы Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна вдвое, исполнение этого приговора отложено на четыре года.

В августе прошлого года года Окружной суд Сеула признал 49-летнего Ли Чжэ Ёна виновным в коррупции, хищении средств и даче ложных показаний.

Ли Джэ Ён отвергал предъявленные ему обвинения.

Как стало известно, прокуратура в ближайшее время это решение должна оспорить. На первом процессе обвинение требовало для Ли Чжэ Ёна 12 лет лишения свободы.

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