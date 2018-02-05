Топ-менеджер Samsung вышел из тюрьмы

Высокий суд Сеула сократил срок заключения вице-президента и де-факто главы Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна вдвое, исполнение этого приговора отложено на четыре года.
В августе прошлого года года Окружной суд Сеула признал 49-летнего Ли Чжэ Ёна виновным в коррупции, хищении средств и даче ложных показаний.
Ли Джэ Ён отвергал предъявленные ему обвинения.
Как стало известно, прокуратура в ближайшее время это решение должна оспорить. На первом процессе обвинение требовало для Ли Чжэ Ёна 12 лет лишения свободы.