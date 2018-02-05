2,5 года с отсрочкой для главы Samsung Electronics

Южнокорейский апелляционный суд принял такое решение в понедельник. 49-летний Ли Чжэ Ён был обвинен в даче взятки и провел в тюрьме около года.

По итогам пересмотра дела суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на четыре года. Решение суда первой инстанции о лишении свободы Ли Чжэ Ёна сроком на пять лет отменено. Прокуратура собирается обжаловать такое решение.

Ли Чжэ Ён, глава Samsung Electronics:

"Хочу еще раз сказать, что я очень сожалею, что не могу предстать перед вами в лучшем свете. Последний год был для меня ценным временем, в течение которого я смог посмотреть назад. Я пересмотрю свое поведение более скрупулезно и приложу к этому все усилия".

Суд не признал взяткой переводы Samsung на счета некоммерческих фондов, которые контролировала Чхве Сун Силь, подруга экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе.

Также суд отклонил обвинение в незаконном сокрытии за рубежом 7,5 млн долларов, однако признал взяткой оплату занятий конным спортом для дочери Чхве Сун Силь.

Суд также посчитал, что передача компанией Samsung автомобилей и лошадей в безвозмездное пользование Чхве Сун Силь не является взяткой, так как ей не передавались права собственности на них.

Кроме того, суд посчитал недоказанными обвинения в подготовке к передаче Ли Чжэ Ёну руководства Samsung Group в обход предусмотренных законодательством процедур. С него сняты обвинения в попытках заручиться поддержкой прежнего руководства страны в данном вопросе.