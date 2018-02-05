Протесты в Риме из-за визита Эрдогана

Накануне власти итальянской столицы запретили проведение любых манифестаций в центре Рима, однако курдская община не прислушалась к столичным властям.
"Ситуация в Африне очень сложная. Нет сильного представителя, чтобы помочь людям. Они убивают женщин и детей", - говорит один из протестующих.
Вся территория вокруг Ватикана оцеплена в целях безопасности. Манифестанты собрались неподалеку, у замка Святого Ангела. Ситуация обострилась, когда протестующие попытались прорвать полицейские кордоны.
В результате столкновений с полицией были арестованы двое манифестантов. Их обвиняют в нарушении общественного порядка.