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Корея

МОК: "Приглашения российским атлетам не будет"

МОК отказался приглашать на Олимпиаду 13 российских атлетов, апелляцию по восстановлению в правах которым удовлетворил спортивный арбитраж.

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МОК: "Приглашения российским атлетам не будет"

МОК: "Приглашения российским атлетам не будет"
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13 российских атлетов, ранее выигравших апелляцию в арбитраже и подавших заявки на участие в грядущей Олимпиаде, в состязаниях участвовать не будут: комиссия МОК отказала им в приглашении на Игры.

"Решение CAS не сняло подозрений в допинге, и комиссии не предоставили достаточную уверенность в том, что эти 13 спортсменов могут считаться чистыми", - говорится в распространенном заявлении.

Решение было принято единогласно. Роль комиссии, как было отмечено, не выявлять нарушения антидопинговых правил, а подтверждать чистоту атлетов, претендующих на приглашения на Игры.

В состязаниях под олимпийским флагом будут участвовать 169 спортсменов из России, получивших приглашение МОК.

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