МОК: "Приглашения российским атлетам не будет"

13 российских атлетов, ранее выигравших апелляцию в арбитраже и подавших заявки на участие в грядущей Олимпиаде, в состязаниях участвовать не будут: комиссия МОК отказала им в приглашении на Игры.
"Решение CAS не сняло подозрений в допинге, и комиссии не предоставили достаточную уверенность в том, что эти 13 спортсменов могут считаться чистыми", - говорится в распространенном заявлении.
Решение было принято единогласно. Роль комиссии, как было отмечено, не выявлять нарушения антидопинговых правил, а подтверждать чистоту атлетов, претендующих на приглашения на Игры.
В состязаниях под олимпийским флагом будут участвовать 169 спортсменов из России, получивших приглашение МОК.