Анастасиадис попытается сплотить остров

Для претворения в жизнь своих предвыборных обещаний глава греческого Кипра собирается встретиться с Мустафой Акынджи, лидером турецкой части острова.

Никос Анастасиадис, президент Республики Кипр:

"Безопасность одного не может представлять угрозу для другого. Гарантии, турецкое вмешательство и постоянное присутствие турецких вооруженных сил – это то, что определенно создает угрозу для греко-киприотской общины".

Киприоты, в целом, оптимистично смотрят на будущее страны. Они рассчитывают, что их лидеру, который смог вывести страну из кризиса еще пять лет назад, под силу решить и другие экономические проблемы.

"Мы хотели бы, чтобы все киприоты, независимо от их политических убеждений, помогли бы Кипру развиваться, сделали бы наш Кипр свободным, потому что нас ничего не разделяет", - говорит киприот.

"Мы хотим, чтобы экономическая проблема была решена, чтобы молодежь могла найти работу после получения диплома. Мы хотим, чтобы в нашей стране был более высокий уровень жизни", - высказывается другая жительница Кипра.

С места событий передает корреспондент Euronews - Мариос Иоанну:

"Киприоты высказались в поддержку Никоса Анастасиадиса, который переизбран на второй президентский срок. Население ждет от него больше действий, в особенности в экономическом секторе. Киприоты надеются, что это позволит сделать их жизнь лучше".