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Новый тюремный срок Нассара

Экс-тренер сборной США по гимнастике Ларри Нассар приговорен к 125 годам тюремного заключения за растление несовершеннолетних спортсменок.

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Новый тюремный срок Нассара

Новый тюремный срок Нассара
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