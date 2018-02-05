Мир
"Это наш новый момент для Америки. Ещё не было лучшего времени для того, чтобы начать жить американской мечтой."
Дональд Трамп
президент США
"Турция - наш важный союзник по НАТО, и мы полностью понимаем озабоченность Турции в связи с различными террористическими организациями."
Хизер Нойерт
пресс-секретарь Госдепартамента США
"Новые технологии дожны помочь улучшить социальные условия"
Гай Райдер
Генеральный директор Международной организации труда
"Это моя жизнь. Я проживу ее так, как захочу. Я просто блокирую своих демонов. Я пою. Я вымещаю свою боль в музыке."
Долорес О'Риордан
певица
"Вот бы построить огромный космический корабль, на который посадить бы всех политиков. И пока они не договорятся друг с другом, их не возвращать"
Фёдор Юрчихин
космонавт
"Семья покинула республику. Это сделано исключительно в целях безопасности, так как угрозы не прекращаются"
Петр Заикин
адвокат Оюба Титиева
"Игроки должны быть очень осторожны во всем, что касается чемпионата мира, чтобы не бросить тень на Россию"
Джон Брэдли
ESPN , комментатор российского футбола
Культура
"Мы - артисты и отдаемся сцене целиком"
Соня Йончева
сопрано
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мир
Экс-тренер сборной США по гимнастике Ларри Нассар приговорен к 125 годам тюремного заключения за растление несовершеннолетних спортсменок.
Новый тюремный срок Нассара
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