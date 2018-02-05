Москва оправляется от последствий мощного снегопада

Снег, мокрый дождь и сильный ветер, которые обрушились на российскую столицу в субботу и воскресенье, сильно осложнили жизнь москвичей.
Принёсший снегопад средиземноморский циклон уходит, уступая место морозному сибирскому антициклону, но городским службам и жителям города все еще приходится иметь дело с последствиями стихии. По данным Гидрометцентра, высота снежного покрова в Москве утром 5 февраля составила 55 см, что выше нормы на 19 см.
Большие массы налипшего снега обрушили деревья и линии электропередачи, нанеся убытки владельцам автомобилей и вызвав перебои с подачей электричества. В результате падения дерева погиб один человек.
МЧС России оказал помощь более 120 водителям, застрявшим на дорогах в Новой Москве. Власти города призывают москвичей воздержаться от использования личных автомобилей.