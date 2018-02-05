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Москва оправляется от последствий мощного снегопада

Утром в понедельник снежный покров в российской столице достигал 55 см.

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Москва оправляется от последствий мощного снегопада

Москва оправляется от последствий мощного снегопада
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REUTERS/Сергей Карпухин
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Снег, мокрый дождь и сильный ветер, которые обрушились на российскую столицу в субботу и воскресенье, сильно осложнили жизнь москвичей.

Принёсший снегопад средиземноморский циклон уходит, уступая место морозному сибирскому антициклону, но городским службам и жителям города все еще приходится иметь дело с последствиями стихии. По данным Гидрометцентра, высота снежного покрова в Москве утром 5 февраля составила 55 см, что выше нормы на 19 см.

Большие массы налипшего снега обрушили деревья и линии электропередачи, нанеся убытки владельцам автомобилей и вызвав перебои с подачей электричества. В результате падения дерева погиб один человек.

МЧС России оказал помощь более 120 водителям, застрявшим на дорогах в Новой Москве. Власти города призывают москвичей воздержаться от использования личных автомобилей.

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