В Великобритании запрещают покупку Bitcoin с помощью кредитных карт

Один из ведущих финансовых конгломератов Великобритании Lloyds Banking Group объявил о запрете на покупку биткойнов с помощью кредитных карт. Это первый случай такого запрета на Туманном Альбионе.

Как отмечают эксперты, данное решение было принято на фоне серьезного падения курса Bitcoin в последние дни. Если в декабре минувшего года курс этой криптовалюты достигал $20 000 , то в начале февраля этот показатель скатился до отметки в $8000.

Эксперты опасаются, что ввиду непредсказуемой волатильности биткойнов клиенты банка просто не смогут платить по кредиту.

Напомним, что на минувшей неделе запрет на покупку криптовалюты с помощью кредитных карт ввели крупнейшие банки США – JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup. При этом на дебетовые карты запрет не распространяется.